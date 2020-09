Bandidos-rocker dømt for brutalt overfald med økse

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En 45-årig mand blev 30. september sidste år udsat for et brutalt overfald ved en ejendom ved Gørlev på Vestsjælland.

Adskillige ansigtslæsioner, et kraniebrud og flere andre læsioner var blandt mandens skader.

Torsdag er et Bandidos-medlem blevet idømt tre år og seks måneders fængsel for overfaldet, hvor der blev brugt en økse. Dommen er faldet i Retten i Holbæk, hvor et nævningeting har afgjort sagen.

Ifølge Ekstra Bladet er den dømte mand tilknyttet rockerklubben Holbæk-chapter i Jyderup.

Den 33-årige bandidosrocker kørte ifølge retten til stedet, hvor den 45-årige blev overfaldet, i en bil sammen med flere andre uidentificerede personer. Personerne var bevæbnede med bats og i hvert fald en økse.

Overfaldet skete ifølge retten på foranledning af den dømte. Men det er ikke bevist, at han selv tog aktiv del i overfaldet.

Har nægtet sig skyldig

Blandt andet derfor - og på grund af den 45-åriges skader - fandt retten det ikke bevist, at der var tale om drabsforsøg. Derfor blev den 33-årige rocker i stedet dømt for grov vold, hvilket kan dømmes mildere.

Manden har under sagen nægtet sig skyldig. Han vil nu overveje, om han skal anke til dommen til landsretten. Anklagemyndigheden har ligeledes mulighed for at anke.

Nævningene og dommerne var i retten enige om, at manden skulle dømmes for grov vold, men der var ikke helt enighed om, hvad straffen skulle være.

Således stemte tre for en straf på fire års fængsel, mens et flertal på ni mente, at straffen skulle være fængsel i tre et halvt år.

Den 33-årige rocker blev anholdt senere samme aften, som overfaldet fandt sted. Dagen efter blev han varetægtsfængslet, og han har siddet fængslet siden.

ritzau