Tog vi fejl om flokimmunitet? De meget lave svenske smittetal tyder på det

Mens Danmark i går kunne registrere det største antal registrerede smittede på et døgn overhovedet, og store dele af Europa oplever en anden bølge af coronasmitte, fejrer vores svenske naboer, at smitteniveauet er et af de laveste i Europa. På trods af at svenskerne har haft få forbud og lukninger og ikke bruger mundbind.

Nu mener forskere rundtomkring i verden at have en forklaring på, hvorfor de svenske tal ikke buldrer op, sådan som de har gjort i det danske efterår.

»Noget tyder, at svenskerne har fået en komponent af immunitet mod sygdommen, og sammen med hvad de ellers gør for at forhindre smitten i at sprede sig, er det nok til at holde sygdommen nede«, siger professor i biokompleksitet Kim Sneppen fra Niels Bohr Institutet, der er kendt for sine modeller omkring ’superspredere’, som han har lavet sammen med RUC-professor Lone Simonsen.