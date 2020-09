Spiontilsynets formand: »Reaktionen har været mere alvorlig, end jeg havde regnet med«

Tidslinje

Spionskandalen

Juni 2019: Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) afleverer sin årsredegørelse for 2018 om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), hvor det oplyses, at »tilsynet i 2018 kom i besiddelse af oplysninger, der indikerede, at tilsynet i dets kontrol af FE er givet mangelfulde eller vildledende oplysninger vedrørende ét af tjenestens indhentningssystemer«.

November 2019: Tilsynet modtager nyt tilsyneladende belastende materiale om forholdene i FE fra en eller flere whistleblowere. Tilsynet iværksætter derpå en særlig tilbundsgående undersøgelse.

3. august 2020: Tilsynet oplyser, at årsredegørelsen om FE er forsinket på grund af den særlige undersøgelse af FE. Tilsynet forventer at afslutte og oversende sin kulegravning primo september 2020.

21. august 2020: Tilsynet afleverer tidligere end planlagt fire bind med undersøgelsesresultater til Forsvarsministeriet. Samtidig fremlægges et udkast til en pressemeddelelse, og tilsynet varsler at ville udsende den en uge senere. Samme dage bliver FE-chef Lars Findsen og to andre ledende medarbejdere fritaget fra tjeneste.

24. august 2020: Den følgende mandag eksploderer sagen fra morgenstunden, da Forsvarsministeriet oplyser, at Findsen og to andre FE-ansatte er hjemsendt. Senere udsender tilsynet så sin pressemeddelelse med 6 kritikpunkter om bl.a. FE’s vildledning af kontrolorganet, en muligvis systematisk og ulovlig indhentning mod danske statsborgere samt en »uhensigtsmæssig legalitetskultur« i FE. Samme aften oplyser Forsvarsministeriet, at også den tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel fritages fra tjeneste.

11. september 2020: Flere medier har frembragt anonyme kilders oplysninger om, at tilsynets anklagepunkter mestendels handler om FE og NSA’s samarbejde om at tappe kommunikationskabler. Det er tilsyneladende blevet godkendt af alle forsvarsministre siden 1998. Den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) bekræfter i et interview i Weekendavisen:

»Det er ret vigtigt, at man som forsvarsminister ved – og som politisk chef for efterretningstjenesten ved – at der er her et ømtåleligt samarbejde, hvor man nogle gange risikerer, at danske statsborgere kommer i klemme i det system«.

16. september 2020: Venstre indkalder forsvarsminister Trine Bramsen (S) i samråd med tre samrådsspørgsmål om regeringens håndtering af sagen. Det første lyder: »Hvilke overvejelser gjorde regeringen og forsvarsministeren sig om de forventelige skadelige virkninger på forholdet til Danmarks nærmeste allierede, da ministeren lod TET’s pressemeddelelse offentliggøre?«.

