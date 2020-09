Byrådspolitiker bryder tavsheden efter tre år: Det var mig, der fik fældet DSU-formand for sexkrænkelser

For tre år siden havnede det socialdemokratiske byrådsmedlem i Nyborg Kommune Sonja Marie Jensen i en mediestorm, da hun i et indlæg på den socialdemokratiske netavis piopio åbent fortalte, at der var problemer med sexisme i byrådet.

Nu fortæller den 26-årige kvinde i et interview med Avisen Danmark, at netop det forløb og hensynet til ofrene var årsag til, at en efterfølgende sag om sexchikane i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) blev dysset ned.

Sagen handlede om, at flere kvinder var blevet seksuelt krænket af den forhenværende formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), Lasse Quvang Rasmussen, som i november 2017 måtte trække sig som formand og siden har undskyldt sin opførsel.

Årsagen til at han måtte forlade posten var et brev sendt til DSU’s hovedbestyrelse, som, fortæller Sonja Marie Jensen nu til Avisen Danmark, var fra hende.

I brevet fortalte hun, hvad hun og de fire andre kvinder, havde oplevet. Blandt andet, hvordan Lasse Quvang Rasmussen fortsatte med at berøre den dengang 22-årige Sonja Marie Jensen, selv om hun forsøgte at fjerne hans hænder. Flere gange havde kvinderne bedt formanden om at stoppe sin adfærd. Til sidst underskyldte han over for Sonja Marie Jensen, men fortsatte over for andre kvinder, og derfor sendte Sonja Marie Jensen brevet til hovedbestyrelsen.

Sonja Marie Jensen beskriver desuden i interviewet, at den kritik, der fulgte af hendes indlæg på piopio i 2017, altså før hun sendte brevet og Lasse Quvang Rasmussen trådte tilbage, hvor hun beskrev sine kollegers lumre kommentarer og klap bagi, har haft store personlige konsekvenser.

For efterfølgende væltede kritikken og mediernes opmærksomhed ned over hende, og det ramte hårdt.

»Mediestunt«

Både nogle af de 18 byrådskolleger, politikere på Christiansborg og flere medier, sendte beskyldninger efter Sonja Marie Jensen. For eksempel kaldte byrådsmedlem fra Venstre, Kaj Refslund fra Nyborg, indlægget for et »100 procent mediestunt«.

»Jeg føler mig som mandligt byrådsmedlem hængt ud for noget, som jeg har meget dårligt ved at få lov til at forsvare. Nu skal jeg hjem og forklare min familie, hvad det er, der foregår i Nyborg Byråd«, lød det ifølge TV2/Fyn. Kaj Refslund mente, at hans unge kollega burde havde behandlet sagen internt.

»Hvad hendes reelle motiv er, har jeg meget svært ved at se... Det virker ikke, som om, at det er for at løse et problem, men det er for at påkalde sig en eller anden form for opmærksomhed«, sagde han.

Desuden valgte Folketingets daværende formand, Pia Kjærsgaard, at gå i Deadline og sige, at der ikke er et strukturelt problem med sexisme i dansk politik.

»Jeg genkender ikke det der, det gør jeg ikke. Og jeg må bare sige til mine unge medsøstre: Mand jer op«, lød det.

På Ekstra Bladet lød det i en leder 28. april 2017, at Sonja Marie Jensen ikke nævner navne, og derfor kaster »et trawl af mistanke ud over alle«:

»Med fare for at få hele Kvinfo og den feministiske bevægelse på nakken, må vi desværre sige, at Sonja Marie Jensens kamp mest af alt minder om et tomt klask i luften, hvor man får en ubehagelig fornemmelse af, at det hele bare er et pr-stunt for Sonja selv«, lød det, som også bakkede Venstres Kaj Refslund op i hans kritik af, at alle mænd bliver mistænkeliggjort.

»Det er der flere af de 18 byrådsmedlemmer, der er sure over. Og det kan man sådan set godt forstå«, lød det i lederen, der afsluttede således:

At »den klamme fætter, der ifølge Sonja Marie Jensen klaskede hende i røven, stadig går rundt i Nyborg, uden at han er blevet stillet til regnskab for noget som helst... er Sonja Marie Jensens egen skyld. Hun valgte pr-vejen og at mistænkeliggøre alle. Det er faktisk lige så klamt som et klask i røven«.