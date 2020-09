Kommunalpolitiker om krænkelsessag: I tre år har jeg tænkt over konsekvenserne ved at stå frem

Hvad bliver konsekvensen?

Det spørgsmål har den socialdemokratiske kommunalpolitiker Sonja Marie Jensen stillet sig selv løbende igennem de seneste tre år.

Søndag valgte hun at fortælle til Avisen Danmark, at hun i 2017 stod bag et brev stilet til Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, der endte med at koste formand Lasse Quvang Rasmussen posten. I brevet fortalte hun om seksuelle krænkelser mod hende selv samt yderligere fire kvinder.