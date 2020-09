Mette Frederiksen erkender: Vi har svigtet vores ansvar

Statsminister Mette Frederiksen (S) har et andet syn på sexisme i dansk politik end formand for Folketinget og partifælle Henrik Dam Kristensen (S).

Hvor Henrik Dam tidligere har afvist, at der skulle være problemer med en »rådden kultur« på Christiansborg, når det gælder sexisme, mener Mette Frederiksen, at der er rigeligt med eksempler til at tale om et kulturelt problem i dansk politik, og at de politiske ledelser har svigtet deres ansvar.

»Det kan man simpelthen ikke være uenig i efterhånden. Nu har vi set beskrivelser, konkrete og mere generelle, fra stort set alle brancher, hvor der er en mikrofon til rådighed. Jeg er sikker på, at det samme gør sig gældende de steder i samfundet, hvor der ikke er en lige så direkte adgang til mikrofonen. Så jeg mener, at vi er ude over den diskussion nu«, siger Mette Frederiksen i et interview med Politiken.