Ellemann fra sygelejet: Det er rystende

»Rystende læsning«.

Sådan lyder det fra Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, der under sin sygeorlov ser sig nødsaget til at slå Venstres linje fast, efter at 322 kvinder har skrevet under på et brev, der i dag offentliggøres i Politiken.

Her beskriver kvinderne, som er nuværende og tidligere medlemmer af otte forskellige partier, sexisme og seksuelle krænkelser i dansk politik.

79 af kvinderne deler deres beretninger, som spænder over at have fået en finger stukket op i skridtet af et folketingsmedlem under et landsmøde til upassende og krænkende ’jokes’ og kommentarer.

»Det er et langt vidnesbyrd om, at der også blandt de politiske partier og i ungdomspartierne kan opleves en kultur, hvor man som kvinde bliver udsat for ting, som ingen skal udsættes for«, skriver Jakob Ellemann-Jensen, der er ved at komme sig ovenpå en operation, på Facebook.

Det er fire kvinder, der har taget initiativ til at skrive brevet og har indsamlet underskrifter og vidnesbyrd. En af dem, Camilla Søe, er medlem af Venstre:

»Det var voldsomt. Vi kunne bare sidde og se det vokse i vores hænder«, siger hun om opbakningen til initiativet, som kommer efter at beretninger om sexisme og seksuelle krænkelser i de seneste uger er væltet ind over mediebranchen.

Jakob Ellemann-Jensen skriver, at »fællesmængden i brevet er, at der beskrives en opførsel og en omgangstone, der er meget langt fra acceptabel i et politisk parti eller for det danske folkestyre«.

Nu er det op til os som politiske ledere at sikre, at I bliver taget alvorligt Jakob Ellemann-Jensen

»Politik handler om at gøre en forskel og om at kæmpe for det, man tror på. Ikke om at udnytte sin position og indflydelse over for andre på krænkende måder«, skriver han og henviser til sin rolle som Venstres formand, men også som far til en 16-årig ung kvinde.

»Jeg vil ikke acceptere, at kvinder er nervøse for at gå på arbejde, at gå til politiske arrangementer, eller at de holder sig fra politik, fordi de skal udsættes for grænseoverskridende opførsel fra deres mandlige kolleger«, lyder det fra Venstre-formanden.

»Nu er det op til os som politiske ledere at sikre, at I bliver taget alvorligt«, understreger han.

Uro om partiets linje

Jakob Ellemann-Jensen skriver, at han siden han blev formand har sat gang i en række ændringer af Venstres organisation. Et af elementerne er at sikre klare retningslinjer for, hvordan man håndterer krænkende adfærd og sexisme.

Desuden vil en planlagt medarbejdertilfredshedsundersøgelse, blive skærpet på den del, der omhandler problemet. Og flere tiltag venter, skriver partiformanden.

»For Venstre skal være en god arbejdsplads for alle. Og vi skal være et parti, hvor man føler sig velkommen, og man opfører sig ordentligt overfor hinanden«, slutter Jakob Ellemann-Jensen.

Allerede i forrige uge, gav Jakob Ellemann-Jensen på Instagram sin uforbeholdne opbakning til bekæmpelse af sexisme.

Men mandag i denne uge valgte Venstres næstformand og fungerede formand, Inger Støjberg, at give udtryk for en noget anden linje.