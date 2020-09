322 kvinder står frem i opråb: »Sexisme, seksuel chikane og magtmisbrug er overalt i vores samfund, også i de politiske partier«

Sexisme, seksuel chikane og magtmisbrug er overalt i vores samfund, også i de politiske partier. Det er alle nødt til at åbne øjnene for og anerkende. Vi har alle oplevet det i vores respektive partier på tværs af hele det politiske spektrum, enten på egne vegne eller andres.

Vi ønskede med dette opråb at sætte fokus på de mange oplevelser med sexisme i politik, som aldrig bliver fortalt. Virkeligheden viste os, at ikke udelukkende sexisme, men også deciderede seksuelle overgreb finder sted. Grænseoverskridende adfærd er desværre at finde på landsmøderne, på Christiansborgs gange, i lokalforeningerne, til bestyrelsesmøderne og i sociale sammenhænge.

Hvorfor er det så svært at sætte foden i gulvet, stå frem og sige klart fra? Burde vi ikke bare have gjort det for længe siden? Svaret er, at vi og de fleste andre er enormt bekymrede for, at det gør mere skade end gavn, når man råber op. Men sådan skal det ikke være!

Det må ikke være sådan, at kvinder i politik kan risikere deres venskaber, deres netværk, karriere og deres politiske fremtidsmuligheder, når de siger fra. Skam og frygt for konsekvenserne må aldrig forhindre nogen i at stå frem.

Politik er mange ting: Det er både en livsstil, en fritidsinteresse, et ønske om at skabe en samfundsmæssig forandring og for nogle en karrierevej. Politik handler i høj grad om netværk, relationer og magtforhold. Det giver gunstige vilkår for, at sexisme kan få frit spil. Problemet handler ikke om politisk overbevisning eller ideologi.

Det er kulturen, der skal ændres. Selvfølgelig skal der være plads til flirteri, jovial jargon eller søde og betænksomme komplimenter – dette handler om undergravende sexisme og seksuelle krænkelser. De fleste burde efterhånden kunne kende forskel. Nu står vi frem i flok, for det er ikke den enkelte kvindes ansvar at stå imod en sexistisk kultur; det er en fælles opgave.

Partiloyalitet har desværre den skyggeside, at mange ikke tør sætte partiets og politikernes omdømme på spil. Det er hverken ret eller rimeligt

Det er heller ikke vores intention at pege fingre ad et enkelt parti – for det findes overalt. Partiloyalitet har desværre den skyggeside, at mange ikke tør sætte partiets og politikernes omdømme på spil. Det er hverken ret eller rimeligt.

Alle politiske ledelser bør tage et kritisk blik i egne rækker og tage det retmæssige ansvar. Ledelserne i partierne bør iværksætte grundige undersøgelser af omfanget af sexisme i partiet, og partimedlemmer skal vide, præcis hvor de kan henvende sig, hvis de har oplevet grænseoverskridende adfærd.

Og så er det altafgørende, at det ikke må få konsekvenser for den enkelte, der henvender sig. Det kræver, at alle med ledelsesansvar er uddannet i at håndtere sexismesager, og at hver partiorganisation laver en samværspolitik baseret på samtykke.

Lad ikke flere blive en blandt os.





Indlægget er underskrevet af:

