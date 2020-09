Claus Hjort anklages for at have 'løjet' og 'vildledt' i spionskandalen

Skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) sender nu mørke skyer ind over den forhenværende venstreminister og magtfuld partisekretær, Claus Hjort Frederiksen.

Den mangeårige forsvarsminister beskyldes for at have »løjet« og »vildledt« Folketinget i sin tid som minister i den spegede sag om FE’s samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA om tapning af datakabler på dansk jord. Det skriver Jyllands-Posten.

Det er Pernille Skipper (EL) og Christina Egelund (tidligere Liberal Alliance), som begge var medlemmer af Folketingets kontroludvalg med efterretningstjenesterne, der rejser beskyldningerne.

»Når vi sammenholder oplysningerne fra tilsynet og medierne med, hvad vi har erfaret som medlemmer af kontroludvalget, har vi en alvorlig bekymring for, at FE og/eller den tidligere forsvarsminister ikke alene har tilbageholdt oplysninger for udvalget, men decideret vildledt og løjet for udvalget«, siger Pernille Skipper til Jyllands-Posten.

Anklagerne om vildledning eller decideret løgn tager den såkaldte spionskandale til et nyt niveau. Spionskandalen handler i al sin enkelthed om, at FE beskyldes for at have misbrugt sin magt til ulovligt at overvåge danske statsborgere. Det er nemlig kommet frem, at FE gennem et samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste, NSA, i årevis har tappet en central datastrøm fra internetkabler, der går igennem Københavnsområdet.

Og det er endnu uklart præcist hvilket juridisk grundlag, der blev brugt for at retfærdiggøre den mulige overvågning af danske statsborgere.

De to danske folketingspolitikere afviser med henvisning til fortrolighed at komme nærmere ind på, hvilke konkrete møder og sager, det drejer sig om. Men de kræver samstemmede, at deres mistanke om vildledning bliver en del af den granskning af hele spionskandalen, som regeringen har bebudet.

»Det er meget alvorligt, hvis der er givet forkerte og vildledende oplysninger til Folketingets kontroludvalg«, siger Christina Egelund til Jyllands-Posten.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra Claus Hjort Frederiksen.