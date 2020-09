Politiet måtte lukke bryllupsfest efter midnat i Odense

Automatisk oplæsning

Fyns Politi måtte skride ind, da der natten til søndag var fuld gang i festlighederne ved et bryllup på et hotel i Odense.

Ligesom værtshuse, barer og restauranter skal private fester lukkes senest klokken 22 - medmindre de afholdes i private hjem.

Men det så brudeparret og dets gæster tilsyneladende stort på i Odense, fortæller vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi.

»Vi måtte lukke festen. Ikke fordi der var for mange mennesker samlet, men fordi festen stadig var i gang klokken 00.40«, siger vagtchefen.

Også i Rudkøbing på Langeland blev lukkereglerne overtrådt. Her måtte politiet bede et værtshus om at lukke og smide gæsterne ud klokken 01.20.

Såvel arrangøren af brylluppet som værtshuset er blevet sigtet for at overtræde de midlertidige lukkeregler, som er indført for at begrænse spredningen af coronavirus.

Bøden er som udgangspunkt 10.000 kroner i førstegangstilfælde.

ritzau