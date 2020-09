Heunicke efter historisk dom: Der er store problemer i vores psykiatri

»Vi har i bemærkningerne til psykiatriloven skrevet, at der skal være en nærliggende, konkret, aktuel og påviselig fare, for at man kan bæltefiksere en patient. Hvis det ikke er tydeligt nok i Sundhedsstyrelsens vejledninger, så må vi jo ændre dem. Og i sidste instans kan det også være, at vi skal ind at ændre loven og gøre den mere tydelig«, siger Magnus Heunicke efter Menneskerettighedsdomstolens dom den 15. september.

Danmark har efter reglerne tre måneder til at overveje, om man vil forsøge at indbringe dommen for Menneskerettighedsdomstolens storkammer. Regeringens jurister er ved at sætte sig ind i alle aspekter af dommen, og før de er færdige med det, vil sundhedsministeren ikke udtale sig om en mulig anke.

Men sundhedsministeren erkender, at dommen har peget på et problem, som der skal gøres noget ved.

»Den er udtryk for, at der er store problemer i vores psykiatri«, siger han.

»Den konkrete sag er fra 2013, og der er siden gjort en indsats for at nedbringe brugen af bæltefikseringer, men den samlede tvang er det ikke lykkedes os at nedbringe, så det er noget, vi som nation må handle på. Det er jo derfor, vi har tilsluttet os Menneskerettighedskonventionen«.

Europarådets Komité til forebyggelse af Tortur har adskillige gange siden 2002 gjort opmærksom på, at de langvarige bæltefikseringer er udtryk for umenneskelig behandling, og har opfordret skiftende regeringer til at gribe ind som en hastesag. Hvorfor har I ikke bragt det i orden?

»Der blev i 2014 indgået en aftale med Danske Regioner om at halvere tvang i psykiatrien, og når det drejer sig om bæltefikseringer, ser tallene bedre ud. Så man har nået noget. Men det er jo stærkt problematisk, at man så kan se tvangen flyde over andre steder til tvangsmedicinering, akut beroligende medicin med mere«.

Dommen fra Strasbourg peger på, at det fremgår af forarbejderne til psykiatriloven, at der skal være en konkret, påviselig og nærliggende fare, for at man kan tvangsfiksere. Alligevel kan man i denne og andre sager se, at læger har ment, at hvis en patient bare er potentielt farlig, kan man bæltefiksere. Hvordan kan det ske?

»Vi må gennemgå de faglige vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og se, om de er tydelige nok. Det er dem, vores læger henholder sig til«.

Kunne I ikke sætte en maksimal tidsgrænse for, hvor længe patienter må være bæltefikseret?

»Det er noget af det, vi ud fra de faglige vejledninger fra Sundhedsstyrelsen skal vurdere«.

I kunne jo også bare træffe en politisk beslutning. Andre lande kan godt klare sig uden de lange bæltefikseringer?

»Ja, og der er for meget tvang i den danske psykiatri, men jeg tror, det er bedst, at vi læner os op ad Sundhedsstyrelsens vurderinger«, siger sundhedsministeren.