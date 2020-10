Utilfredse kommuner laver deres egen havplan for det vestlige Kattegat

Når Danmarks første havplan sidst på efteråret bliver sendt i høring, kan Søfartsstyrelsen imødese et høringssvar noget ud over det sædvanlige: Ni kommuner i Østjylland er gået sammen om at få udarbejdet deres eget forslag til en havplan for den vestlige del af Kattegat – fra Mariager Fjord over Anholt ned til Vejle Fjord.

Kommunerne mener nemlig, at den nationale havplan vil udelade vigtige områder, fordi kysten og kystturisme ikke indgår i den. En forskergruppe under ledelse af professor i marin økologi og modellering Bo Riemann, Aarhus Universitet, er i fuld gang med at udarbejde det faglige grundlag for de ni kommuners plan, et projekt til i alt 1,8 millioner kroner.

»Vores overordnede holdning er, at en havplan skal være en hav- og kystplan, ligesom man har valgt at gøre i Sverige. Og så har vi helt konkret en kæmpeinteresse, fordi Syddjurs Kommune har 166 kilometer kyststrækning. Turismen betyder rigtig meget økonomisk i Syddjurs, og det øger helt vildt i øjeblikket«, siger Syddjurs Kommunes borgmester, Ole Bollesen (S).