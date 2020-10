Forsker i it-megaprojekter skal holde skattevæsenet i ørerne

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De fem medlemmer, som skal være en del af skattevæsenets nye it-tilsyn, er udpeget.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Det nye tilsyn får til opgave at rådgive skattevæsenet om udfordringer på it-området.

Formelt er det indtil videre fem kandidater, der står til at blive medlem af tilsynet.

De mangler fortsat at blive godkendt som medlemmer i Skatteudvalget, men det regnes som en formalitet.

Blandt de kommende medlemmer er blandt andre Bent Flyvbjerg, som forsker i it-megaprojekter på Oxford Universitetet og Jens Schmidt, der er leder af center for offentlig it på IT-universitetet.

De øvrige kandidater er Lillian Mogensen, bestyrelsesformand for Rejsekort og Rejseplan A/S, Peter Schleidt, bankdirektør i Jyske Bank og medlem af Statens it-råd og Lars Mathiesen, direktør i Frost Management og tidligere medlem af Statens it-råd.

Ifølge skatteminister Morten Bødskov (S) er det fem personer, som har ekspertviden om udvikling af store it-løsninger.

»Det er helt afgørende, at vi lykkes med vores store it-projekter. Derfor er jeg glad for, at fem så dygtige eksperter vil være med til at sparre med skattevæsenet og styrke det løbende eksterne tilsyn.

»It-tilsynet kommer til at spille en vigtig rolle i vores arbejde. Og jeg ser frem til samarbejdet, siger Morten Bødskov i en pressemeddelelse.

Tilsynets kerneopgave bliver at sørge for, at der kommer bedre styr på skattevæsenets it-område efter flere år med rod.

»Alt for mange gange har det vist sig, at der ikke var styr på vores projekter med forsinkelser og fordyrelser til følge.

»Målet er kort og godt, at vi får langt færre ubehagelige overraskelser med vores it-projekter i fremtiden, siger Morten Bødskov.

It-tilsynet bliver efter planen etableret fra begyndelsen af 2021. Det får en række beføjelser til at føre tilsyn og udtale sig om driften og udviklingen af Skatteforvaltningens it-område.

Det vil årligt offentliggøre redegørelser om sit arbejde.

ritzau