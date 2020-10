24-årig medicinstuderende: Patienter onanerer, når jeg er der

Mine oplevelser med sexisme har været mest i patientrelationer. Sådanne oplevelser er udbredt blandt mine medstuderende på medicinstudiet, men også hos sosu-medarbejdere og sygeplejersker, der i særdeleshed har meget tæt patientkontakt.

Jeg har et job som nattevagt på et hospital, hvor jeg ofte er fast vagt hos patienter. At være fast vagt hos nogen betyder, at man ikke må forlade rummet, da det typisk er patienter, der kan blive meget dårlige eller ikke må forlade deres seng på grund af nylige operationer.

Her har jeg flere gange oplevet patienter, der onanerer, imens jeg er i lokalet. Men jeg har en omsorgspligt over for patienten, der betyder, at jeg ikke bare kan gå, selv når en patient onanerer. Der er mange, der har været konfuse, men der har også været situationer, hvor jeg har været helt sikker på, at de vidste, hvad de gjorde. Jeg har ofte sagt stop 3-4 gange, før de stopper, og været nødt til at hæve min stemme. Det er en vildt ubehagelig og grænseoverskridende situation.