Mor deltog i og filmede overgreb mod datter: Jeg blev hjernevasket

En kvinde fra Syddjurs erkender, at hun i flere tilfælde har medvirket til seksuelle overgreb mod kvindens egen datter.

Hun erkender også, at hun filmede overgrebene og efterfølgende sendte optagelserne til sin daværende kæreste.

Det er kommet frem i Retten i Aarhus, hvor sagen mod kvinden fredag er indledt.

Pigen er nu 11 år, og overgrebene fandt sted, da pigen var mellem seks og otte år gammel.

Kvinden erkender sig skyldig i 34 ud af 38 anklager mod hende. Men hun siger, at det var den daværende kæreste, der pressede hende ud i det.

»Det er som om, han har haft hjernevasket mig og fået mig til at gøre, som han ville have«.

»Han havde en magt over mig, jeg ikke kan forklare«, forklarer kvinden.

Det var pigens skole, der gik til politiet, efter at pigen havde antydet, at hendes papfar misbrugte hende seksuelt.

Manden blev anholdt og sigtet for overgreb, men han tog sit eget liv, mens han sad i arresten.

Pigen havde på det tidspunkt ikke nævnt, at moren medvirkede i og filmede overgrebene.

Men Østjyllands Politi kom i besiddelse af en usb-nøgle, der indeholdt optagelser af manden og kvinden i seksuelle situationer med pigen.

Det var disse billeder, der fik politiet til også at anholde og sigte kvinden fra Syddjurs.

Men politiet fandt ud af, at manden havde mere på sin samvittighed.

For usb-nøglen indeholdt også optagelser af overgreb mod et andet barn fra Nordjylland. Også her medvirkede en kvinde, der viste sig at være barnets mor.

Kvinder dømmes sjældent i overgrebssager Det er ganske få kvinder, der dømmes for seksuelle overgreb mod børn. Statistisk set er der 50 gange flere mænd end kvinder, der er blevet dømt, fremgår det ifølge Red Barnet af en undersøgelse fra 2016. Det er ifølge Red Barnet ’rimeligt at antage, at der er store mørketal på området’. Knap 2000 elever i 8. klasse besvarede i undersøgelsen et spørgeskema om overgreb. 12 procent af de unge angav, at de havde oplevet uønskede hændelser med blottelser, og samme andel af de unge havde oplevet uønsket berøring. Blandt de piger, som havde været udsat for uønskede seksuelle krænkelser i form af blottelse, var krænkeren i otte procent af tilfældene en kvinde. Hos de drenge, som havde været udsat for en blottelse, var krænkeren en kvinde i 32 procent af tilfældene. Psykolog Nina Blond har i en international litteraturgennemgang fra 2014 anslået, at kvindelige krænkere står for fem procent af alle seksuelle overgreb mod børn. Kilde: Rapporten ’Kvinders seksuelle overgreb mod børn’, Red Barnet Vis mere

Så politiet stod med to overgrebssager og en række anklager mod manden, da han valgte at tage sit eget liv.

Kan ikke udelukke sindssyge

Kvinden fra Nordjylland, som fremgik af billederne, er senere blevet dømt for medvirken til overgreb.

Og nu er turen så kommet til kvinden fra Østjylland.

Specialanklager Birgitte Ernst har sagt, at hun går efter en ubetinget fængselsstraf til kvinden.

Sagen er anlagt som en nævningesag, og det betyder, at anklageren går efter en straf på mindst fire års fængsel.

Sagen har været forbi Retslægerådet, og her har to af tre læger ikke kunnet udelukke, at kvinden har været sindssyg på gerningstidspunktet.

Forsvarsadvokat Henrik Garlik mener på den baggrund, at kvinden skal idømmes en dom til psykiatrisk behandling.

Det ventes dom i sagen i slutningen af oktober.

ritzau