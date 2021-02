Krimiforfatter og tidligere overlæge formår at sætte ord på, hvordan det er at have angst

Der er ikke en forbrydelse i sigte i ’Detox’, hvilket er temmelig atypisk for Steffen Jacobsen, der med undtagelse af den morsomme samfundskritik ’Hvis De lige vil sidde helt stille, frue, dr. Jacobsen er ny på afdelingen’ hidtil især har begået sig med stor succes i krimigenren.

’Detox’ er noget ganske andet, og det klæder Jacobsen at være fri af krimikonventionerne.

’Detox’ handler om fløjtenisten Anne, der rejser til familiens sommerhus i Nordjylland. Hendes far har netop taget sit liv, og sommerhuset skal egentlig ryddes. Men Anne vælger at blive deroppe, da resten af familien rejser hjem, og jo mere hun roder i sin fars sager, desto mere opdager hun, hvor lidt hun egentlig kendte ham.

Samtidig kæmper Anne med sine egne dæmoner: den brutale konkurrencekultur inden for den klassiske musikbranche og en begyndende oplevelse af at miste grebet og blive overmandet af en dyb eksistentiel angst.

Et foto i faderens skrivebordsskuffe og en genetisk undersøgelse for den arvelige tilbøjelighed til brystkræft blandt familiens kvinder bliver to afgørende brikker i Annes rejse for at finde ud af, hvem hun egentlig er.