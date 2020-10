Tesfaye vil gøre op med negativ social kontrol: Muslimske kvinder har ret til sex før bryllupsnat

Når udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fredag eftermiddag mødes med repræsentanter fra islamiske trossamfund, har han flere ønsker med til dem. Sammen med kirkeminister Joy Mogensen (S) vil han bede repræsentanterne for Muslimernes Fællesråd, Dansk Muslimsk Union og Den Islamiske Union i Danmark om at markere en tydelig afstandtagen til den seneste tids historier om negativ social kontrol.

»Jeg vil bede dem om mere tydeligt at sige klart i den danske offentlighed, at alle kvinder selvfølgelig har ret til at blive skilt efter dansk lovgivning og ikke sharialovgivning«, siger han til Ritzau.

»At alle muslimske piger har lov til at få en dansk kæreste. Og at muslimske kvinder selvfølgelig gerne må have mistet deres mødom før bryllupsnatten. Det vil være et stort skridt i den rigtige retning, hvis de kunne sige det klart og uden omsvøb. For problemet er jo, at blandt nogle unge er der den misforståelse, at muslimske kvinder ikke har de samme rettigheder som alle andre mennesker i det her land«, siger Mattias Tesfaye.

Skilsmissekontrakt vakte opsigt

Mødet i Kirkeministeriet mellem de to ministre og repræsentanterne fra de islamiske trossamfund kommer, efter at der den seneste tid er blevet oprullet sager i Berlingske.

For eksempel en historie om, hvordan en imam i Vollsmose i Odense skrev en islamisk skilsmissekontrakt efter sharialoven. Det skete til en kvinde, hvor der blev stillet en række hårde krav til hendes opførsel, efter at hun blev skilt.

»Vi har set nogle hårrejsende eksempler på, hvordan bestemte imamer har misbrugt deres autoritet til at arrangere religiøse skilsmisser, som stiller kvinden i en frygtelig situation«, siger Joy Mogensen i en pressemeddelelse.

»Hun bliver truet på samværet med sine børn, hvis hun gifter sig igen, eller hvis hun ikke opdrager dem på en bestemt måde, eller hvis hun i det hele taget opfører sig på en måde, som trossamfundet ikke anser for værdigt. Det er simpelthen uacceptabelt i et frit land som vores«, siger kirkeministeren.

Samme holdning har Mattias Tesfaye, som derfor vil være meget tydelig over for repræsentanterne fra trossamfundene ved fredagens møde.

Er det realistisk at få dem til at forstå, at de skal bringe det budskab videre?

»Det håber jeg da absolut. For hvis de begynder at have uld i mund om de her spørgsmål, forstår jeg da godt, at mange unge er underlagt voldsom social kontrol«, siger udlændinge- og integrationsministeren.

»Der er virkelig behov for, at alle træder klart ind på de her unge kvinders side. Vi i regeringen gør alt, hvad vi kan, med lovgivning, men vi har også behov for, at disse organisationer bliver mere tydelige«, siger Mattias Tesfaye.

ritzau