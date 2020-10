Bookmakere suspenderer spil på USA's præsidentvalg

Danske spillefugle kan fredag ikke længere sætte penge på, hvem der vinder det amerikanske præsidentvalg hos en række spiludbydere – herunder Danske Spil, Unibet og Bet 365. Spillet er suspenderet ovenpå nyheden om, at præsidenten, Donald Trump, har coronavirus.

Hos både Danske Spil, som står bag Oddset, og hos Kindred Group, der står bag Unibet, oplyser man, at man ikke ved, hvornår man igen åbner for spil på præsidentvalget.

Det er ikke unormalt, at bookmakere midlertidigt suspenderer spil, hvis der sker noget, som ændrer dramatisk på oddsene for et udfald. Herefter åbnes væddemålene som regel igen med justerede odds. Men hverken Danske Spil og Kindred Group ved, hvornår de tør sætte odds på igen og åbne for væddemål.

Og suspendering på ubestemt tid er ikke hverdagskost, forklarer Per Marxen, der er pressechef hos Kindred Group i Danmark:

»Man kan sige, at det er en del af spillet. Men ingen har nogen som helst anelse om lige nu, hvad spillet (væddemålet, red.) er«.

Har ikke andet valg

Han sammenligner det med de udskudte sportsarrangementer såsom EM i fodbold. Her er væddemålene også blevet suspenderet, oddsene er blevet justeret, og spillet er tilgængeligt igen. Men i tilfældet med præsidentvalget er det uklart, hvornår bookmakerne kan åbne for væddemål om præsidentvalget.

Unibet ved ikke specifikt, hvilken information de venter på, men de åbner ikke spillet, før der er mere afklaring om præsidentens helbredssituation.

»Når en af de to helt centrale personer bliver sat – midlertidigt må man formode – ud af spillet, har vi ikke andet valg end at suspendere spillet«, siger Per Marxen.

ritzau