55-årig mand er død efter knivstik under slagsmål

En 55-årig mand er afgået ved døden lørdag aften som følge af et knivstik under et slagsmål i Niva. En 30-årig mand er i kritisk tilstand og indlagt på hospitalet til behandling.

Politiet har anholdt tre personer i sagen, oplyser efterforskningsleder Mathias Arvidsen til Ritzau.

Ifølge B.T. er hændelsen sket i et villakvarter på Niverød Kongevej tæt på Circle K. i Nivå.

Politiet fik anmeldelsen klokken 17.38 og blev kaldt til stedet i forbindelse med et slagsmål, der viste sig at være et knivstikkeri, fortæller Mathias Arvidsen.

»To personer blev sendt til hospitalet i kritisk tilstand. En 55-årig afgik ved døden kort efter ankomst«.

De pårørende er underrettet.

Motivet er endnu ukendt

Politiet ved endnu ikke noget om, hvad der udløste slagsmålet, eller hvad motivet for episoden er. Men der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at det er banderelateret, lyder det.

»Vi holder alle døre åbne. Men vi tror ikke, at det er banderelateret«, siger efterforskningslederen.

De tre anholdte er mænd på 19, 24 og 54 år.

ritzau