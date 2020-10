Efter trussel om nej til finanslov: Frederiksen klar med 10 milliarder til klima i åbningstale

Når statsminister Mette Frederiksen tirsdag åbner Folketinget har hun kolde kontanter med til sit parlamentariske grundlag.

I sin tale vil Frederiksen ifølge flere regeringskilder, som Politiken har talt med, lancere en ny pulje med 10 mia. kroner målrettet klimainitiativer, som skal rulles ud over de kommende år. Pengene skal fordeles i forbindelse med efterårets klimaforhandlinger og finanslovsforhandlinger og kommer fra regeringens såkaldte ’krigskasse’ og EUs genopretningspakke.

Så sent som lørdag gik lederne fra Frederiksens samlede parlamentariske grundlag i struben på regeringens klimakurs. Statsministeren blev kritiseret for at nøle på bekostning af den næste generation og R-leder Morten Østergaard truede med at stemme nej til finansloven, hvis ikke statsministeren leverede markante ændringer i sin klimakurs. SF og Enhedslisten stemte i, mens sidstnævnte på weekendens årsmøde truede med at trække støtten til klimaminister Dan Jørgensen.