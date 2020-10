Tesfaye er fuld af optimisme: »Det er mit bedste gæt, at vi kommer til at lykkes«

Statsminister Mette Frederiksen (S) lancerede i sin åbningstale, at regeringen nu vil tage et skridt i retning af at få gennemført det store valgløfte om et nyt asylsystem, så asylansøgninger i fremtiden ikke skal behandles på dansk jord, men i et såkaldt tredjeland uden for Europa.

»Regeringen vil i den folketingssamling, som vi åbner i dag, fremlægge et lovforslag, der gør det muligt for os at overføre asylansøgere til lande uden for Europa – og dermed gør Danmark klar til et nyt asylsystem«, lød det fra Frederiksen.

Men én ting er at bane vej for valgløftet i den danske udlændingelov - noget andet er som bekendt rent faktisk at få overbevist et land uden for Europa, for eksempel et nordafrikansk land, om, at Danmark fremover skal overføre vores asylansøgere til et modtagecenter i deres land, så de kan stå for asylbehandlingen samt efterfølgende beskyttelse, hvis der meddeles asyl.