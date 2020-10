Rektor: »Man kan da ikke undgå at blive utilpas, når det er et så stort tal«

På universiteter og professionshøjskoler er formænd og rektorer ikke overraskede over, at der findes sexisme i forskningsverdenen, men omfanget af en underskriftindsamling, som kvindelige forskere står bag, taler alligevel sit eget sprog.

»Man kan da ikke undgå at blive utilpas, når det er et så stort tal«, lyder det fra Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet og rektor ved DTU. Han forsætter:

»Forskningsverdenen afspejler resten af samfundet på godt og ondt. Vi kan ikke sige os fri for, at vi også har ridser i lakken. Desværre. Vi har en del, uagtet at vi i en årrække har forsøgt at gøre en hel del. Jeg er bange for, at vi endnu ikke har løst det. Vi kommer til at arbejde med det i lang, lang tid«.