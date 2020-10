Det så skidt ud for dansk natur i 2010. Og det er ikke blevet bedre: Danmark dumper i 17 ud af 20 mål om biodiversitet

Det er ikke kun på globalt plan, at de mål, der skulle sikre et stop for tilbagegangen for natur og artsrigdom senest i 2020, ikke bliver opfyldt. I Danmark er billedet kun marginalt bedre, idet blot 2 af de 20 mål ser ud til at blive nået. For 2 helt centrale mål, sikring af naturlige levesteder og sikring af truede arter, er udviklingen endda gået den forkerte vej.

»Den danske naturindsats har fejlet eklatant i forhold til de internationale mål om at vende tilbagegangen for naturen, som vi har forpligtet os til. Det er svigt, som skiftende regeringer har ansvaret for«, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening (DN), i en pressemeddelelse.

Det er DN og WWF Verdensnaturfonden, som står bag analysen af, om Danmark når at opfylde de 20 mål i år. Analysen bygger på retningslinjer udviklet af FN til formålet.