Rektor på Københavns Professionshøjskole: »Alle de gruopvækkende vidnesbyrd, jeg har læst de sidste par uger, kaldte på en klar offentlig ytring, også fra ledelsesside«

Indtil videre: 1.615 mediefolk. 689 forskere. 322 politikere. 543 læger. 664 filmfolk.

Underskrifterne mod en sexistisk og krænkende kultur vælter ind, efter at Sofie Linde for under to måneder siden indledte den nye bølge af #MeToo.

Flere ledere har allerede stået frem og fordømt kulturen på deres egen arbejdsplads, og i dag står de sammen i et åbent brev i Politiken. 85 direktører, rektorer og ambassadører takker i brevet kvinder for »deres mod og vilje til at stå frem« og lover at »tage vare på, at sexistisk adfærd ikke tolereres« på arbejdspladsen.