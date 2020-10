Styrelse om håndtering af smitteudbrud på minkfarme: Vi har været upræcise

I juni måned blev der første gang konstateret smitte på tre minkfarme, alle dyr blev aflivet. I juli var myndighedernes udmelding, at det var nok, at avlerne brugte værnemidler og overholdt restriktioner. Men for to uger siden besluttede regeringen at gå tilbage til den gamle strategi, og derfor lød udmeldingen, at over en million mink skal aflives på grund af stigende smitte i nordjyske minkbesætninger. Det vakte stor opsigt og skabte debat blandt både minkavlere og folketingspolitikere.

Nikolaj Kühn Hove, beredskabschef i Fødevarestyrelsen, forklarer, hvorfor regeringen undervejs har ændret strategi i håndteringen af coronasmitte hos mink.

I sidste uge fortalte du, at minkavlere ikke selv må stå for at aflive smittede mink, da der er sundhedsfare forbundet med aflivningen, og myndighederne derfor skal stå for det. Men i går meddelte Fødevarestyrelsen, at minkavlerne gerne må aflive deres smittede mink. Hvad skyldes den pludselige ændring i retningslinjerne?