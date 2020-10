Denne pjece afslører, at vi har mere tillid til Anders end til Ali

Muslimsk arbejdskraft skal være billig for at klare sig, og vi har mere tillid til Anders end til Ali. Det er kort sagt konklusionen, efter at forskere ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet har foretaget et eksperiment med 56.000 danske husstande.

Halvdelen af husstandene modtog – fordelt tilfældigt – en pjece med tilbud om rengøring fra et fiktivt firma, hvor den ansatte, der skulle ud med kost og klud, var navngivet; nogle med danske navne, andre med et navn fra muslimsk kultur.

Når timepris og kundevurderinger var ens, var den telefoniske interesse for at hyre servicepersoner med muslimske navne kun en femtedel af, hvad den var for servicefolk med danske navne.