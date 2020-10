Analyse af kommuner og regioner: Dumper egne mål om bæredygtig indkøb

FOR ABONNENTER

Der er stor politisk vilje overfor bæredygtighed i danske kommuner og regioner, men i kulissen ser det anderledes ud. Alle er enige op om den grønne omstilling - men det er noget andet rent faktisk at efterstræbe/gøre det. Kun en tredjedel køber altid grønt ind.

Det viser en analyse fra ingeniørforeningen IDA, som har spurgt indkøbschefer i kommunerne og regioner til hvordan det faktisk forholder sig i praksis med bæredygtig offentlige indkøb.

Resultaterne er tydlige - der er markant forskel på holdning og handling. Høje priser og manglende viden om hvad, der reelt er en bæredygtig investering, står i vejen for, at der sker markante

»Et af de vigtigste resultater fra undersøgelsen er, at det vurderes, at det er for dyrt at købe bæredygtigt, og derfor sker det ikke. Det er dog langt fra altid tilfældet, og skal derfor simpelthen tilbagevises. Det kan godt være, at hvis man kigger på den korte bane, så er det dyrt, men på den lange bane skal grønne indkøb nok blive langvarige, konkurrecedygtige investeringer«, siger formand i IDA Thomas Damkjær Petersen.

Årligt indkøber staten, regionerne og kommunerne tilsammen ind for 370 milliarder kroner. En ambitiøs grøn indkøbsstrategi er derfor afgørende for den grønne omstilling og opfyldelsen det famøse mål om en 70 procents reduktion af co2-aftrykket i 2030.

Pebrede priser og manglende viden

Analysen viser entydigt, at kommunerne og regionerne, der ifølge IDA indkøber for 140 milliarder om året, er milevidt fra deres italesatte grønne image.

Hos 70 procent af de adspurgte 78 kommuner og to regioner indgår bæredygtighed som et væsentligt kriterie, men kun en tredjedel vælger oftest eller altid det mest bæredygtige produkt.

På samme måde svarer 62 procent, at de oplever en stor politisk vilje og opmærksomhed på grønne indkøb, men det er bare ikke blevet omsat til indkøbspolitik, da kun 21 procent har en selvstændig strategi for bæredygtige indkøb.

Undersøgelsen viser, at den største hæmsko for grønne indkøb er dyre priser på bæredygtige produkter. Knapt halvdelen af de adspurgte indkøbere vurderer, at det vigtigste, der kan gøres for at fremme klimavenlige offentlig indkøb, er at folketingets politikere bliver enige om nationale mål for andelen af grønne offentlige indkøb.

»Det offentlige skal binde sig til målet om grønne indkøb og derfor skal det grønne og bæredygtige aspekt veje tungere end indkøbsprisen. Så må man i en periode være indstillet på, at betale en merpris«, siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for IDA.

Resultaterne viser, at 15 procent altid ser på totalomkostninger og ikke kun anskaffelsespris.

Thomas Damkjer Petersen fremhæver også indkøberne i høj grad har svaret, at manglende kompetancer og kendskab til at vurdere hvad der er bæredygtig, kan være en barriere.

»Resultaterne viser, at der er brug for en politisk strategi med konkrete rammer og klare mål for, hvordan det offentlige skal købe grønt ind. Det kunne eksempelvis være et mål om, at 80% af indkøbene skal være grønne og at der årligt skal følges op på, om man har overholdt målene«, siger Thomas Damkjær Petersen.

Nødt til at samarbejde om strategi

Kommunernes Landsforening (KL) er meget interesseret i en grøn omlægning af indkøbene, men økonomien er altafgørende for velfærd og service til ældre, børn, handikappede. Derfor er der »et konfliktpotentiale mellem altid at købe grønt og at købe prisbilligt« siger Thomas Kastrup-Larsen (S), borgmester i Aalborg og medlem af bestyrelsen i KL.

»Dagsordenen er mere kompliceret end en national strategi og klare mål og sanktioner, der bliver nødt til at være et samarbejde. Hvis man fra statens side har store ambitioner og de grønne indkøb giver meromkostninger, så skal man også være klar til at kompensere os, for det går ud over velfærdsområder, som fylder 80 procent af vores økonomi«.

Kommunernes Landsforening anbefaler staten, at lade de grønne indkøb og udbud foregå lokalt.

»Firkantede krav betyder, at man kun kan indkøbe bæredygtigt hos enkelte store nationale spillere og det vil presse de lokale leverandører ud. Det går både ud over det private erhvervsliv og kan betyde et større klimaaftryk, når det skal fragtes mellem landsdele« siger han.

Danske Regioner har masser af politisk vilje, men vil ikke købe grønt for enhver pris, da de har en »forpligtelse til at levere mest sundhed for pengene«:

»På indkøbsområdet er vi parate til at samarbejde med erhvervslivet om at købe langt flere bæredygtige produkter, der ikke belaster klimaet. I den sammenhæng giver en national strategi rigtig god mening, når det handler om at sætte kurs og retning for den offentlige sektors grønne indkøb«, siger næstformand i Danske Regioner Ulla Astman og fortæller, at en national strategi skal sikre manøvrerum, så regionernes indkøb samlet set bedst imødekommer patienter, sundhedsvæsenet og miljøet.

Inden for den nærmste fremtid fremlægger regeringen sin strategi for, hvordan offentlige indkøb gøres miljø-og klimavenlig. Efterfølgende skal strategien forhandles på plads med partierne, der er en del af klimaplanen.