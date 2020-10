Forskere om ungdomspartiernes festkultur: Svært at sige fra, når de erfarne har besluttet, at det skal være vildt

Blandt landets ungdomspartier findes der en grænseoverskridende og krænkende kultur med alt fra bh’er, der skal kastes på tørresnore for at få et gratis kort til baren, til deciderede overgreb, hvor ingen griber ind.

Det fortæller ni kvinder, som står frem i en ny TV 2-dokumentar, der bygger på interviews med ialt 54 personer, som også har kendskab til eller har været udsat for sexisme og alvorlige overgreb i ungdomspolitik. Kvinderne beretter om episoder, som har fundet sted mellem 2011 og 2017 – flere af dem i festligt lag.

Fortællingerne bærer ifølge Mie Birk Jensen, der har forsket i køn, sex og unge voksnes alkoholkultur, præg af, at der er sat en klar dagsorden til festerne, hvor der skal skejes ud.

»Det fremstår meget tydeligt, at der er nogle, som er mere erfarne i ungdomspolitik og har magten til at styre, hvordan det hele skal foregå. De har besluttet, at festerne skal være vilde, og at der skal ske en masse. Der er lagt op til, at det skal være et grænseoverskridende og seksuelt rum«.

Det grænseoverskridende bliver derfor ikke bare en accepteret del af festen, men også en præmis for fællesskabet.

»At være villig til at kaste sin bh på en tørresnor eller drikke, til man kaster op, bliver en måde at vise, at man vil fællesskabet. Hvis man siger fra, står man udenfor«, siger SDU-forskeren.

Risiko for at miste adgang til fællesskab

Det kan ifølge forskeren være utroligt svært at sige fra – særligt hvis man er nyankommen eller yngre.

»Sjove drukhistorier er i vores samfund en stærk måde at skabe relationer på. Man genfortæller dem og bygger venskaber på det. Men en higen efter at fortælle en sjov historie kan usynliggøre, at nogen har haft en ubehagelig oplevelse«, fortæller Mie Birk Nielsen.

»Det kan være svært at gennemskue, hvad der er okay. Man har svært ved at sætte grænser overfor en, der har mere autoritet end en selv. Idet, man siger fra, risikerer man ikke at få adgang til det politiske fællesskab«, fortæller Mie Birk Nielsen.

Af samme årsag ser man ifølge forsker i køn og seksualitet ved Roskilde Universitet Rikke Andreasen, at kvinder først fortæller om oplevelserne senere.

»Hvis man vælger at fortælle åbent om krænkelser, bliver man ofte mødt med meget modstand. Så hvis man i forvejen er langt nede i det politiske hierarki, er det sjældent gavnligt for én at træde frem. Det kan vi også se ved, at kvinder ofte først fortæller om deres krænkelser, når de er blevet ældre og har etableret sig karrieremæssigt«.

Hvis man vælger at forlade partiet på grund af seksuelle krænkelser, kræver det desuden, at der er et andet sted at gå hen, hvor der ikke er sexisme. Og rigtig meget peger på, at sexisme er en del af vilkårene i mange brancher Rikke Andreasen, forsker, Roskilde Universitet

»At sige fra kræver ofte, at man bliver modtaget af nogen, der lytter. Og det sker ikke altid. Hvis man vælger at forlade partiet på grund af seksuelle krænkelser, kræver det desuden, at der er et andet sted at gå hen, hvor der ikke er sexisme. Og rigtig meget peger på, at sexisme er en del af vilkårene i mange brancher«, siger hun.

Der bør derfor ifølge Mie Birk Jensen »være nogle ansvarlige til stede i ungdomspartierne, som lægger ressourcer i at uddanne og oplyse medlemmer og ledere«.

Samtidig skal der gøres op med en forestilling, som mange har, om at voldtægt og andre krænkelser sker ved en fremmed, der hopper ud af busken.

»Hvis man forestiller sig, at man ikke kan krænke, hvis man er et familiemenneske eller dygtig ungdomspolitiker, så kan vi ikke komme det her til livs. Man kan sagtens have en arena, man fungerer godt på, og andre, man ikke gør – man kan godt være en dygtig sælger, men også en tyv«.