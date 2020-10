Vidne frikender fire skatteministre i udbyttesag

Snart skal ni tidligere skatteministre efter tur stå for skud i kommissionen, der undersøger milliardskandalen om udbytteskat. Tirsdag kunne fire af dem glæde sig over, at de ikke blev belastet af deres højre hånd i Skatteministeriet, da ministeriets departementschef frem til 2012, Peter Loft, blev afhørt.

»Hele det forløb, vi har talt om i dag, er jeg ikke sikker på, at jeg nogensinde har talt med en minister om«, sagde en veloplagt og taleglad Peter Loft.

Omsat til ministernavne betyder det, at han ikke mener at have indviet hverken Kristian Jensen, Troels Lund Poulsen, Peter Christensen (alle V) eller Thor Möger Pedersen (SF) i forstadierne til det, der udviklede sig til sagen om formodet svindel med refusion af udbytteskat for mindst 12,7 milliarder kroner i årene 2012-2015.