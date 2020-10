»Vores ambition har ikke været at få folk fyret«

Julie Kragh Thisgaard, journalist. 10. september skriver 701 kvinder under på et støttebrev til Sofie Linde. I dagene efter ender tallet på 1.615. Julie Kragh Thisgaard er en af de seks initiativtagere fra TV 2.

Hvornår gik det op for jer, at det her ville blive stort?

»Vi sendte brevet ud en mandag aften. Tirsdag formiddag overvejede Maria (en af initiativtagerne, red.) og jeg, hvad vi skulle gøre, hvis vi kun fik 30 underskrifter. Men efter et døgn var vi på omkring 200, så den bekymring blev gjort til skamme. De kommende dage kunne jeg slet ikke følge med længere. Folk fandt ud af, at det var mindre farligt at stå frem, når vi var så mange, der gjorde det sammen«.