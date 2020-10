»En grim historie«: Der er en bombe under det danske vandmiljø

Landbrugets udledning af kvælstof, der er skyld i iltsvind i de danske farvande, steg i 2019 til niveauer, der ikke er set i mere end et årti. På en konference fredag fremlagde forskere fra Aarhus Universitet en foreløbig opgørelse, der viser, at udledningen af kvælstof til vandmiljøet var 72.000 tons, en stigning på 22.000 tons i forhold til 2018 og den højeste udledning siden 2008.

Hovedparten af stigningen skyldes dog meget regn i 2019. Det vasker kvælstof ud af jorden og videre til åerne, hvorfra det bliver ført til havet. Derfor korrigerer forskerne for mængden af nedbør, og den korrigerede udledning lander ifølge de foreløbige opgørelser på 59.000 tons, en stigning på 4.000 tons fra 2018 og også lige akkurat den højeste udledning i 12 år.

Landbruget står for 90 procent af de menneskeskabte udledninger af kvælstof. Kvælstof får algerne i havet til at blomstre op. Når de dør, falder de til bunds og bliver spist af bakterier, som bruger ilten i vandet. Derfor kan der opstå iltsvind, som i værste fald slår både fisk og andre dyr ihjel og efterlader et hvidt lag på bunden, som forskerne kalder et liglagen.