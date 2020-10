Efterlader sit spædbarn: Nybagt mor udvist fra Danmark efter coronaaflyst danskundervisning

En kvinde fra Cambodja er blevet udvist fra Danmark og har efterladt sit spædbarn hos sin ægtefælle i Brønderslev i Nordjylland. Det skriver TV 2 Nord.

Kvinden blev udvist for tre uger siden med den begrundelse, at hun ikke har bestået Udlændingestyrelsens krav om danskprøver.

Ifølge kvindens ægtefælle, Jens Pedersen, har parret forklaret til Udlændingestyrelsen, at det har været svært at leve op til danskkravene, fordi undervisningen på grund af coronakrisen har været delvist suspenderet.

Men appellen var forgæves.

Jeg synes, Udlændingestyrelsen har opført sig iskoldt Jens Pedersen

Derfor er Jens Pedersen nu efterladt i Brønderslev alene med parrets fem måneder gamle dreng, Andreas.

På grund af pandemien er drengens mulighed for at se sin mor begrænset til iPad. Pandemien udelukker at rejse til Cambodja.

Iskold opførsel

Jens Pedersen fortæller, at han føler sig presset døgnet rundt, og han kalder udvisningen for umenneskelig og hjerteløs. Mor og barn hører sammen, siger han:

»Jeg synes, Udlændingestyrelsen har opført sig iskoldt. Min kone har ikke haft en fair chance for at lære dansk, og så kommer det til at ramme vores lille dreng. Man kan da ikke undgå at blive vred. Jeg er da ikke stolt over at være dansker lige nu«, siger Jens Pedersen til TV 2 Nord.

Ifølge tv-stationen er Brønderslev Kommune nu gået ind i sagen og vil sende et officielt brev til Udlændingestyrelsen med en opfordring til at se på udvisningssagen på ny.

Hvis det ikke giver resultat, er kommunens borgmester, Mikael Klitgaard, klar til at rejse sagen over for udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, siger han til TV 2 Nord.