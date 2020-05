Prisvindende forfatter har skrevet 39 danske bøger og er uddannet dansk tolk: »Myndighederne mener ikke, at jeg kan dokumentere mine danskkundskaber«

Mange danskere bor og arbejder i udlandet, og mange udlændinge bor og arbejder hér. Vi ønsker også at være en del af fælleskabet. Behøver det at være så svært? Det er unødvendigt, at vi skal føle os som tiggere, når vi ønsker at blive danskere og høre til, skriver forfatter Annette Herxog i dette indlæg.