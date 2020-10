Mindst fire millioner mink skal aflives. Regningen har allerede passeret en milliard kroner

Statskassen bliver drænet for mindst en milliard kroner, fordi covid-19 har spredt sig som en løbeild på landets minkfarme.

Torsdag blev atter ni minkfarme konstateret smittet, hvilket bringer det samlede antal inficerede besætninger op på 175. Sundhedsmyndighederne kræver, at også raske mink inden for en sikkerhedszone på 7,8 kilometer skal slås ned for at holde spredningen af virus nede.

Fødevarestyrelsen oplyser på baggrund af de seneste smittetal til Politiken, at 3,8 millioner ud af landets cirka 12 millioner mink nu skal aflives. Af et svar fra fødevareminister Mogens Jensen (S) til SF’s fødevareordfører, Carl Valentin, fremgår, at hvis samtlige mink skal aflives, ender erstatningen til avlerne mellem 2,3 og 2,8 milliarder kroner. Dertil kommer udgifterne til at rengøre og desinficere de inficerede farme, som allerede med sidste uges smittetal stod til at løbe op i 300 millioner kroner, foruden løn og udgifter til destruktion af dyrene.