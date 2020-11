Masser af tørt krudt i kammeret: Håndværkerfradrag og eksportstøtte skal forhindre ny krise

Stadig råd til mere velfærd

54.000 flere personer blev arbejdsløse, i månederne efter at coronaen ramte Danmark. Fra juni til september kom der dog flere i arbejde, så ledigheden samlet er steget med 32.500 personer.

Der er dog tegn på, at fremgangen er ved at stoppe, og det kan ikke undgås, at Danmark med krisen og de omfattende hjælpepakker vil gå fra et overskud til et underskud på de offentlige finanser i år. Men underskuddet, der ventes at blive på 4 procent af bruttonationalproduktet, vil være blandt de mindste i EU, viser analysen. Kun Sverige kan præstere bedre tal.

Den vigtigste opgave er at sikre jobs og virksomheder Nicolai Wammen, finansminister

Den offentlige gæld vil vokse, men stadig holde sig i pæn afstand fra den grænse, som EU har sat. Også her er de andre EU-lande langt værre stillet.

Samlet set mener regeringen ikke, at der bliver behov for at skære ned på velfærden, sagde finansministeren, der nu skal lede forhandlingerne med Folketingets partier. Der vil, sagde han, helt som planlagt blive brugt flere penge på velfærd næste år.

»Når der kommer flere børn og ældre, skal pengene følge med. Det er det, der er aftalt med regioner og kommuner. Det bliver der ikke lavet om på. Men der er ikke råd til alle mulige andre ting. Derfor kommer partierne til at prioritere hårdere«, sagde Nicolai Wammen.