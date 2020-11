Fødevarestyrelsen advarede om manglende lovhjemmel i juni

Allerede 11. juni stod det klart for Fødevarestyrelsen, at der ikke var et »sikkert retligt grundlag«, hvis man skulle aflive mink i Danmark. Det fremgår af et notat sendt til Sundhedsstyrelsen, som Politiken og Nordtinget.dk er i besiddelse af. Over for Politiken erkender Fødevarestyrelsen, at man allerede den gang kendte til den konkrete lov, der forhindrer aflivning af alle mink, og som regeringen har brudt.