Fødevareministeriet beklager endnu en forvirrende melding til minkavlere

Fødevareministeriet beklager, at Fødevarestyrelsen - som hører under ministeriet - fredag sendte et brev, der skabte forvirring hos de danske minkavlere.

Det skriver TV2 og B.T.

I brevet stod der, at minkavlere, som ikke er omfattet af zonerne, hvor alle mink skal aflives, selv skal betale for bortskaffelsen af de aflivede mink.

Men det er ikke korrekt, oplyser Fødevareministeriet til B.T. og TV2.

»Mailen er upræcist formuleret. Virkeligheden er, at avlere, der har pelset deres dyr som normalt, selv betaler for bortskaffelse af de døde mink«.

»Har avleren valgt at aflive sine dyr uden at pelse dem, så betaler staten for bortskaffelsen«, siger ministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, i et skriftligt svar til B.T. og TV2.

Ikke første forvirrende melding

Han beklager samtidig over minkavlerne, der altså igen har fået modstridende eller forvirrende meldinger fra myndighederne.

6. november sendte Fødevarestyrelsen en anden omdiskuteret besked til minkavlerne. I mailen til dem stod, at alle mink - også dem uden for zonerne - skal aflives hurtigst muligt. Altså også helt raske mink. Ordet ’skal’ står nævnt 31 gange.

Men få dage efter kommer det frem, at regeringen ikke har hjemmel i lovgivningen til at aflive mink i Danmark, hvis ikke de er syge eller i et sygdomsområde. Mink uden for de såkaldte sikkerhedszoner kan regeringen med andre ord ikke kræve aflivet, som den gjorde.

Departementschef Henrik Studsgaard erkender, at kommunikationen til minkavlerne ikke har været god nok.

Derfor bliver der indsat en særlig kommunikationsansvarlig i Fødevarestyrelsen, som får ansvaret for kommunikationen med minkavlerne.

