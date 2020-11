Dokumenter øger presset på minister: Mogens Jensen fik advarsel om »trussel mod folkesundheden« allerede i juli

Allerede i juli – to måneder før risikovurderinger i september, regeringen hidtil har henvist til – blev fødevareminister Mogens Jensen (S) advaret om, at coronasmitte i mink var en »trussel mod folkesundheden«.

Det skete i det såkaldte beslutningsgrundlag fra 2. juli, som regeringen fik udleveret, inden den på baggrund af anbefalinger fra myndighederne stoppede aflivning af syge mink få dage senere.

Med henvisning til konklusioner fra det hollandske center for infektionsssygdomme understreges det i beslutningsgrundlaget, at mink utilsigtet kan »blive et reservoir for virus, og minkfarme kunne derfor udgøre en risiko for gensmitte i samfundet«. Det fremgår også af artikler fra Information bragt i oktober. Men i beslutningsgrundlaget, som fødevareministeren blev forelagt, understreges det også, at der »ikke er nogen trussel mod folkesundheden fra andre dyr end mink«.