En far ser rødt: Måske er der en grund til, at nogle film er forbudt for børn

Mine børn bliver sindssyge af det, men jeg forholder mig til København, som det var. For mig er det Kommunehospitalet, selv om man nu læser samfundsfag der. Når jeg går ad Nørregade, som flere og flere gør ifølge en gammel reklame, tænker jeg stadig på K.T.A.S. og Daells Varehus, og det rigtige DR ligger på Rosenørns Allé ved Forum, hvor vi dengang stod på skøjter.

Mit København er som et Afrikakort fra kolonitiden med sære grænser og løfter om ufattelig rigdom, der dog ofte ender i menneskelig armod.

Mens andre oplever et Industriens Hus ud mod Rådhuspladsen, tænker jeg på Palladium, der reklamerede for ’Eksorcisten’. Oven over indgangen med den håndmalede plakat for filmen havde man indsat et åbent og ildevarslende dannebrogsvindue med gedulgt djævelskab bag de blafrende gardiner.