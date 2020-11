Ellemann-Jensen melder ud: Også Venstre går ind for kommission i minksag

Endnu et oppositionsparti - og det tilmed det største - melder sig nu blandt de partier, der går ind for at få mink-sagen kulegravet af en egentlig kommission og ikke ’blot’ eksempelvis en advokatundersøgelse.

Venstreformand Jakob Ellemann-Jensen kalder det hykleri af regeringens støttepartier, når de tøver med at nedsætte en kommission nu, når de kort efter valget i fjor sammen med regeringen nedsatte Instrukskommissionen til at undersøge sagen om adskillelser af asylpar.

»Det er derfor, det er hykleri, når det nye flertal så siger, at vi synes ikke, der skal nedsættes en kommission, når der er nogle her, som står og tilstår, at ’ja, vi kørte over for rødt, men vi vidste ikke, at der var rødt’«, siger han.