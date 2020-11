Minkforbud: Blå partier overvejer at aktivere uhyre sjældent brugt paragraf i grundloven

Selv om et politisk flertal bestående af regeringen og de øvrige partier i rød blok mandag aften blev enige om at stemme for et lovforslag, der forbyder at holde mink i Danmark, kan et mindretal i Folketinget muligvis blokere for, at loven træder i kraft, når den formelt vedtages i december.

Den mulighed overvejer det største oppositionsparti, Venstre, at tage i brug.

»Hvis det viser sig, at regeringen også laver erstatningsdelen med sit parlamentariske grundlag og ikke giver en fair, rimelig og fuldstændig erstatning til avlerne og følgeerhvervene, vil vi gerne have den nødbremse at trække i«, siger gruppeformand Karsten Lauritzen (V) og tilføjer: