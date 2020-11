Rasmus Prehn bliver ny fødevareminister

Statsminister Mette Frederiksen (S) gennemfører nu sin første ministerrokade og udnæver ikke mindre end tre nye ministre.

Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn udnævnes til minister for et nyoprettet Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Endvidere skifter Miljø- og Fødevareministeriet navn til Miljøministeriet under ledelse af miljøminister Lea Wermelin.

Samtidig overføres ligestillingsområdet til Beskæftigelsesministeriet, således at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremover også benævnes minister for ligestilling.

Rokaden kommer efter fødevareminister Mogens Jensens afgang onsdag. Han måtte trække sig på grund af regeringens beslutning om at aflive alle mink, som har vist sig at savne enhver lovhjemmel.

Men rokaden kommer ikke til at give statsminister Mette Frederiksen ro. Oppositionen og hendes støttepartier kræver alle undersøgelser af forløbe, så det kan komme frem, hvad der blev gjort og sagt i tiden op til de ulovlige indgreb mod landets minkavlere.

