Mette Frederiksen splitter Miljø- og Fødevareministeriet op

Statsminister Mette Frederiksen (S) har besluttet, at Miljø- og Fødevareministeriet skal splittes op. Det vil statsministeren meddele senere i dag, når hun præsenterer en ny minister for fødevare, landbrug og fiskeri.

I en intern mail til Miljø- og Fødevareministeriets direktører og ansatte, som Politiken er i besiddelse af, konkluderer departementschef Henrik Studsgaard, at »statsministeren har besluttet, at der skal ske en ressortomlægning i forbindelse med ministerskiftet«.

Det betyder konkret, at statsministeren opretter et selvstændigt miljøministerium og et selvstændigt ministerium for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Dermed lægges også til, at ansvaret for ligestilling og nordisk samarbejde skal flytte hænder. Hidtil har det hørt under Mogens Jensen.