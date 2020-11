Klimarådet: Regeringen vildleder om grønt løfte

Regeringens egen rådgiver Klimarådet sætter nu alvorlige spørgsmålstegn ved et af regeringens prestigefyldte klimaprojekter.

En ny klimaskovfond skal gøre det muligt for borgere og danske virksomheder at bidrage til målsætningen om at sænke Danmarks CO 2 -udledning med 70 procent i 2030. Det skal ske ved at plante ny dansk skov og fjerne klimabelastende lavbundsjord.

Som modydelse får de private investorer tildelt ’CO 2 -enheder’, som borgere og virksomheder kan bruge til at kompensere for deres internationale flyrejser og anden udledning af drivhusgasser. Klimaskovfonden skal samtidig bruges til at klimakompensere for ministres og andre statsansattes flyrejser.