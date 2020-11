Rødt hold kopierer hyklerisk Støjbergs spinmanual

Der er noget bemærkelsesværdigt over denne uges ministerfyring.

Under normale omstændigheder vil et politisk maskefald på ministerniveau udgøre den endelige kulmination på et større skandaleforløb. Som et form for tordenbrag, der renser luften og afmonterer spændingerne i luften.

Men året 2020 ligger langt fra enhver form for normalitet, og på bagkant af en dramatisk uge på Christiansborg lever vi lidt i den omvendte verden. En verden, hvor fødevareminister Mogens Jensens exit på ingen måde udgør det endelige tordenbrag, men på forunderlig vis figurerer som en form for parentes eller mellemregning i et større forløb med potentielt langt mere vidtrækkende konsekvenser end det, vi har set indtil nu.