Politisk krav om 20 milliarder kroner til minkbranchen

Når de danske minkavlere har slået alle deres dyr ned, og når erhvervet bliver ulovliggjort frem til 2022, er der reelt tale om afskaffelse af et helt erhverv, og det kræver en kompensation af en størrelse, som aldrig før er set i Danmark.

Så langt er de fleste partier enige. Men på spørgsmålet om, hvordan den endelige regning skal gøres op, er der uenigheder, som beløber sig til adskillige milliarder.

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, siger til Politiken, at »det giver mening« at kompensere minkavlerne med, hvad der svarer til de seneste 10 års driftsindtjening. Noget, minkavlerne selv har foreslået. Hvis et flertal i Folketinget går med til det, kan den samlede regning ende på over 20 mia. kr.