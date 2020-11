Bred politisk aftale sender millioner til hjemløse og ældre

Automatisk oplæsning

Folketinget er fortsat i gang med at fordele milliarderne fra den lukkede satspulje. Tirsdag er der indgået en aftale for 760 millioner kroner, der skal gå til blandt andet udsatte børn, handikappede og ældre.

Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

»Med aftalen løfter vi hele socialområdet med nye initiativer. Jeg er særlig glad for, at vi får sat fokus på at give udsatte børn en stærkere stemme i sociale sager med et nyt center for børneinddragelse«.

»Det ligger mig også meget på sinde, at pårørende til mennesker med handikap får bedre hjælp«, skriver Social- og Indenrigsminister Astrid Krag i meddelelsen.

Pengene er del af det, der nu hedder den sociale reserve. Den er kommet, efter at satspuljen sidste år blev nedlagt. Satspuljen var en pulje, hvor overskud fra en lavere regulering af overførselsindkomster blev lagt i en pulje.

Den pulje uddelte så penge hvert år. Men systemet var bøvlet og uigennemsigtigt for modtagerne, der ikke havde stabilitet i sine tilskud. Samtidigt var der politisk modstand mod, at pengene grundlæggende kom fra de svageste i samfundet. Derfor blev den nedlagt.

Med dagens aftale er der altså afsat 760 millioner kroner over fire år til en lang række projekter. Ifølge pressemeddelelsen tæller de blandt andet hjælp til pårørende til handikappede, en forlængelse af det sociale frikort, indsats mod vold i nære relationer, flere veteraner i arbejde og styrket kontrol på ældreområdet.

»Det har været helt afgørende for Dansk Folkeparti, at kvaliteten på ældreområdet løftes, og med denne aftale tager vi et skridt den rigtige retning«.

»Der bliver på Dansk Folkepartis foranledning sat et større millionbeløb af til et nyt rejsehold, som sætter ind, når eksempelvis et plejehjem får et påbud af Ældretilsynet«, skriver Dansk Folkepartis socialordfører Karina Adsbøl i en kommentar.

Partierne bag aftalen er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Liberal Alliance.

