57-årig idømt hidtil hårdeste dom for corona-svindel

En 57-årig mand er blevet idømt tre år og seks måneders fængsel for at forsøge at svindle sig til at få udbetalt cirka 1,6 millioner kroner fra corona-hjælpepakkerne.

Manden er desuden blevet idømt en tillægsbøde på 2,8 millioner kroner.

Dommen er faldet onsdag i Københavns Byret.

Det oplyser Bagmandspolitiet (Søik) på Twitter.

Manden er foruden svindel kendt skyldig i grov dokumentfalsk.

Straffen er den hidtil hårdeste, der er idømt for forsøg på svindel med corona-hjælpepakker. Et flertal i Folketinget besluttede i april, at det skulle give en ekstra hård straf, hvis man begik svindel i forbindelse med corona-hjælpepakkerne.

Det betyder, at man kan straffes op til fire gange så hårdt, hvis man har svindlet med hjælpepakkerne siden da.

Har erkendt sig skyldig

Specialanklager Lisbeth Jørgensen fra SØIK fortæller, at beløbet har stor betydning for straffen. Desuden har retten lagt vægt på, hvornår forbrydelserne er sket.

»Der blev lagt stor vægt på de forhold, der var begået efter strafskærpelsen«, siger hun. Den 57-årige blev allerede 2. november kendt skyldig i samtlige anklager i sagen, men det er først onsdag, at retten har besluttet, hvad straffen skulle lyde på.

To af forholdene drejer sig om forbrydelser, som han har begået, efter at Folketinget vedtog de skærpede straffe.

Til svindlen havde den 57-årige brugt falske ansættelseskontrakter, givet forkerte oplysninger om aflyste arrangementer samt givet vildledende informationer om virksomheders omsætning.

Import af olivenolie

Manden var tiltalt for blandt andet at have søgt lønkompensation til 17 forskellige medarbejdere fordelt på et driftsselskab og fire foreninger.

Selskabet og foreningerne beskæftiger sig blandt andet med tv-udsendelser og import af olivenolie.Mandens forsvarer har anket dommen til landsretten.

Der har været flere domme for corona-svindel. I august blev en 29-årig mand fra Glostrup som den første dømt for denne type af svindel. Han søgte om 427.500 kroner lønkompensation til fem opdigtede medarbejdere.

Han fik i landsretten skærpet straffen til to år og tre måneders fængsel, og samtidig skulle han betale en tillægsbøde på 1.275.000 kroner.

ritzau