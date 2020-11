Oxfeldt stopper som formand for Politiforbundet

Formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt forlader sin post ved årets udgang til fordel for et nyt job hos Kriminalforsorgen.

Det skriver Politiforbundet i en pressemeddelelse.

Dermed ender han med at have stået i spidsen for landets politibetjente i godt syv et halvt år. Han tiltrådte som forbundsformand 1. juni 2013.

»Det er selvfølgelig vemodigt efter så mange år at forlade Politiforbundet. Men jeg er glad og stolt over alle de flotte resultater, vi sammen har opnået for vores mange medlemmer«.

»For halvandet år siden var jeg inde i nogle grundige overvejelser om, hvordan jeg ville bruge mine næste arbejdsår. Det har jeg nu besluttet, og jeg har fået en enestående mulighed for et nyt job«, siger Claus Oxfeldt i meddelelsen.

Flere politiske forhandlinger

Han skal være områdechef for sikkerhed hos Kriminalforsorgen Hovedstaden, som driver fængsler og arresthuse i København, Nordsjælland, på Bornholm og Færøerne.

I løbet af Claus Oxfeldts tid som forbundsformand har politiet været centrum for flere politiske forhandlinger, som blandt andet har ført til oprettelsen af en ny politiskole i Vestdanmark og en kadetuddannelse.

Desuden har der været fokus på politiets ressourcer.

» Jeg synes, at det er godt politisk arbejde, at det nu er lykkedes at få overbevist politikerne om nødvendigheden af, at der løbende skal tilføres flere ressourcer til dansk politi«, siger Claus Oxfeldt.

ritzau