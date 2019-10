En aftale om kontrol af politiets egne træningscentre mellem Rigspolitiet og Anti Doping Danmark er trukket så meget i langdrag, at dopingkontrollanterne efter mere end seks års arbejde endnu ikke har adgang til centrene. Her er, hvad tre af aktørerne siger om behovet for aftalen.

»Vi er en del af samfundet, doping er ulovligt, og vi kan ikke tåle, at politifolk doper sig. Derfor er det kun på sin plads, at vi gør, hvad vi kan for at have et værn mod det i form af kontroller i politiets motionscentre«.